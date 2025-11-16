تُقام اليوم السبت 16 نوفمبر 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة إيطاليا أمام النرويج، نيجريا أمام الكونغو الديموقراطية خلال الملحق النهائي للتصفيات الأفريقية.

وستكون مباراة البرتغال ضد أرمينيا من بين المواجهة المرتقبة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بعدما كان المنتخب البرتغالي قد خسر مباراته الماضية ضد أيرلندا 2-0، ويغيب عن لقاء اليوم النجم كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي بعدما نال البطاقة الحمراء في المواجهة الماضية.

أيضا يتقابل منتخب إيطاليا مع ضيفه النرويج، حيث يحتاج "الأتزوري" للفوز بفارق 9 أهداف إذا ما أراد التأهل المباشر للمونديال، حيث سيكون الأقرب له المشاركة في دور المُلحق بشهر مارس المقبل.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

المجر ضد أيرلندا – 4 عصراً بتوقيت مصر – على قناة beIN Sport 2.

البرتغال ضد أرمينيا – 4 عصراً – على قناة beIN Sport 1.

أذربيجان ضد فرنسا – 7 مساءاً – على قناة beIN Sport 1.

أوكرانيا ضد أيسلندا – 7 مساءاً – على قناة beIN Sport 4.

ألبانيا ضد إنجلترا – 7 مساءاً – على قناة beIN Sport 2.

صربيا ضد لاتفيا – 7 مساءاً – على قناة beIN Sport 3.

إيطاليا ضد النرويج – 9:45 مساءاً – على قناة beIN Sport 1.

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

نيجريا ضد الكونغو الديموقراطية – 9 مساءاً – على قناة MBC Action.