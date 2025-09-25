سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، حوادث غرق متفرقة أودت بحياة 4 أطفال، حيث جرى انتشال الجثامين بواسطة الأهالي وفرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية، ونُقلت إلى المستشفيات تحت تصرّف الشرطة والنيابة العامة.

تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بورود 3 بلاغات تفيد بغرق 4 أطفال في مراكز مختلفة بالمحافظة. وبإشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، تبين ما يلي:

الحالة الأولى: غرق الطفلة حبيبة وليد سيد أبو الخير، 9 سنوات، ببحر اليوسفي بجوار كوبري المنشية بقرية العواونة التابعة لمركز إهناسيا، أثناء وجودها مع والدتها على حافة البحر.

الحالة الثانية: غرق الطفل أحمد سيد بركات، 7 سنوات، بترعة بحري بجوار كوبري الناصري بقرية كفر بجيج التابعة لمركز الواسطى.

الحالتان الثالثة والرابعة: غرق شقيقين هما رجب هشام علي نادي، 5 سنوات، وهايدي أحمد علي نادي، 3 سنوات، بترعة قرية بني صالح التابعة لمركز الفشن.

جرى انتشال الجثامين وإيداعها بمستشفيات إهناسيا والواسطى والفشن تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتوقيع الكشف الطبي للتأكد من أسباب الوفاة والتصريح بالدفن، إلى جانب استكمال تحريات المباحث حول ملابسات الحوادث.