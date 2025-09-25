أفلام الموبايل بين الشغف والتجربة في دورة مهرجان الاسكندرية الـ41

يقيم مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة خلال دورته الحادية والأربعين المقرر انعقادها في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل ماستر كلاس بعنوان "أفلام الموبايل – بين الشغف والتجربة"، حيث يقدم تجربة بصرية تسلط الضوء على امكانات كاميرا الهاتف المحمول كأداة إبداعية للتعبير والحكي السينمائي.

الماستر كلاس يأخذ الحضور في رحلة تبدأ بمشاهدة تجارب واقعية من مقاطع دعائية قصيرة وصولا الى افلام قصيرة مكتملة، ليؤكد أن الشغف قادر على تحويل أبسط الوسائل إلى لغة سينمائية مؤثرة.

ويتضمن البرنامج عروضا لعدد من الأفلام المصورة بالكامل عبر كاميرا الموبايل، من بينها "راقودة" إخراج محمد السباعي، و"الفنار فين؟" إخراج يوسف رسلان، و"بين شطآن الزمن" إخراج كارولين رفعت، و"ضوء من الماضي" إخراج نسمة محمود، و"توثيق التوثيق" إخراج ندى حمد.

كما يشمل عرض مجموعة من المقاطع التوعوية مثل My Body Is Mine وEnd Child Marriage وEnd Digital Violence، بمشاركة باسم رأفت، كارين كامل، ملك الشاذلي، محمود منيسي، حبيبة نزار، ميار مكي، عبدالله الشيمي، وهاجر رمضان.

ويعقب العروض نقاش مفتوح مع صناع الأفلام يشارك فيه مدير التصوير چوزيف كرم، والمخرج حازم العطار، والباحث والكاتب والناقد السينمائي احمد المسيري، فيما يدير الندوة هشام سامي كبير مونتيري التلفزيون المصري.

ويهدف هذا الماستر كلاس إلى إبراز دور الهاتف المحمول كبديل عملي للتكلفة العالية للتصوير، وكمساحة حرة للتجريب والإبداع السينمائي، ليؤكد أن لغة السينما يمكن أن تبدأ من أبسط الادوات وتصل إلى أكبر الشاشات