أبانوب بيباوي يرسم على الهواء صورتين لسميحة أيوب وفتحية العسال

رئيسة المهرجان تتسلّم تكريم فريدة فهمي.. وحفيد سميحة أيوب يتسلّم تكريمها



شهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء اليوم، حفل افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة، التي تحمل اسم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، وتستمر فعالياته حتى ٢ أكتوبر المقبل.

حضر الحفل عدد من نجوم الفن، بينهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، والفنان فتحي عبدالوهاب عضو اللجنة العليا للمهرجان، والمخرج كريم الشناوي، والفنان أحمد عيد، والفنانة صفاء الطوخي، والدكتور علاء قوقة، والفنانة عزة لبيب، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة وفاء الحكيم، والدكتورة هنادي عبدالخالق، والفنان الشاب مصطفى عماد، والمخرجة مروة رضوان، ومهندسة الديكور والملابس نهاد السيد، والفنانة نشوى حسن، والمؤلف هاني سرحان وزوجته الفنانة بسمة داود، والمخرج عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح، وكاثي كوستين مدير البرامج الثقافية في المعهد الثقافي البريطاني ممثلة عن اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية في مصر (يونك)، وياسر عبدالعال مدير إدارة بناء القدرات بوزارة الشباب والرياضة، وحسن نصر مدير برنامج بمؤسسة اتجاه.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، قبل أن يظهر الفنان أبانوب بيباوي الذي أبهر الحضور بفقرة رسم على الهواء مستخدمًا يديه وقدميه، حيث جاءت النتيجة لوحتين: الأولى للفنانة سميحة أيوب، والثانية للكاتبة فتحية العسال.

أطل مقدما الحفل، الإعلامية سالي سعيد والمترجم مصطفى محمد المدير التنفيذي للمهرجان، ورحّبا بالحضور، ثم كشفا عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان التي يشارك بها ١٦ عرضًا من ٦ دول، بالإضافة إلى إقامة عدة ورش وندوات ومحاضرات. كما تم عرض فيديو قصير عن الفعاليات والمكرّمات، وفيديو آخر عن سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

كما قُدّم مجلس أمناء المهرجان الذي يضم عددًا من الشخصيات الهامة والداعمة لفكرته، وهم: الفنان فتحي عبدالوهاب، السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، الكاتبة والنائبة ضحى عاصي، الدكتورة أمل جمال، الإعلامية مشيرة موسى، الفنانة رانيا يحيى، المخرج سعيد قابيل، الناقدة عبلة الرويني، المخرج أحمد العطار، المخرج الدكتور محمود أبو دومة، والناقد الفني محمد عبدالرحمن. إلى جانب المديرتين الفنيتين للمهرجان، المخرجة والكاتبة عبير علي حزين، والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم، والمديرين التنفيذيين منى سليمان ومصطفى محمد، ورئيسة المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفي.

وفي كلمتها، رحبت عبير لطفي بالحضور قائلة: "حضرت مصر ثم جاء التاريخ، ثم جاءت إيزيس التي لملمت أشلاء زوجها أوزيريس وصنعت من ولدهما حورس قائدًا عظيمًا. وهكذا هي المرأة المصرية التي هي من نسل إيزيس، فما بالنا بالمبدعات من نسل إيزيس؟"

وأضافت: "جاءت فكرة المهرجان للاحتفاء بالمرأة المبدعة وتصدير قضايا المرأة في كل مكان، والاحتفاء بهن. ويتشرف المهرجان بإطلاق اسم العظيمة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي، على دورته الثالثة."

كما أشارت لطفي إلى أن المهرجان يُقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، وبدعم عدد من الشركاء الذين أعربت إدارة المهرجان عن امتنانها لهم لتعاونهم ودعمهم هذه الدورة حتى تخرج في أفضل صورة، ومنهم: وزارة الشباب والرياضة، يونك (اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية)، صندوق الأمم المتحدة للسكان، مؤسسة اتجاه، المعهد الثقافي الإيطالي، سفارة إسبانيا بالقاهرة، الهيئة العربية للمسرح، المجلس القومي للمرأة، وزارة الاتصالات، السفارة الهولندية بالقاهرة، وكالة التعاون الإيطالي، سفارة النرويج بالقاهرة، البرنامج المشترك zzj، مؤسسة زاد للفنون، معهد ثربانتس بالقاهرة، مؤسسة مصر الخير، دار ريشة للنشر والتوزيع، مؤسسة اليابان بالقاهرة، قطاع المسرح، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، صندوق التنمية الثقافية، مؤسسة صناع الحياة، وصلة للفنون، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مركز الهناجر للفنون، مسرح السامر، قبة الغوري، كالتوجراف، مسرح الريحاني (سوكسيه)، معهد جوته الألماني بالقاهرة، والراعي الإعلامي "إعلام دوت كوم".

وألقت كاثي كوستين، مدير البرامج الثقافية بالمعهد الثقافي البريطاني، كلمة بالنيابة عن "يونيك مصر" (اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية EUNIC)، أشارت فيها إلى أن الاتحاد سعيد بدعم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة هذا العام من خلال مشاركة عرضين من إيطاليا وإسبانيا، هما: "ما وراء الحدود" و*"العرس الدامي"*. وأوضحت أن الاتحاد شبكة تضم 20 مؤسسة ثقافية أوروبية وسفارات مكرسة لتعزيز العلاقات الثقافية، ومنذ عام 2019 بدأ تنفيذ البرنامج الثقافي الأوروبي المصري (EECP) الممول من بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر و"يونيك مصر"، ويهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية الأوروبية–المصرية من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة عبر دعم الفنانين المصريين والمنظمات الثقافية.

ووصف حسن نصر، مدير برنامج بمؤسسة اتجاه، تعاون مهرجان الفنون المجتمعية مع مهرجان إيزيس لمسرح المرأة بأنه تعاون مثمر، مشيرًا إلى أن مهرجان الفنون المجتمعية يُقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ مؤسسة اتجاه، وبإشراف فني لفريق "زاد للفنون"، ضمن برنامج تمكين الشباب ورفع الوعي بقضايا السكان – أندية السكان، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضاف: "المهرجانان يكملان بعضهما البعض، ويدعمان المرأة والقضايا السكانية وكل ما يتعلق بالمرأة والشباب الذين يجب أن تصل أصواتهم ويتم طرحها بشكل أوسع في حوار حقيقي يدمج بينهم عن طريق الفن والمسرح والموسيقى، وهي لغة تلمس القلوب. والدليل أن لوحة بسيطة في بداية الحفل حركت بداخلنا مشاعر كثيرة تجاه شخصية كبيرة مثل سميحة أيوب. المهرجان مساحة حقيقية وآمنة للشباب للتعبير عن القضايا المجتمعية التي تخصهم."

شهد الحفل قيام رئيسة المهرجان عبير لطفي، ومديرتَي المهرجان الكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم، والمخرجة والكاتبة عبير علي حزين، بتكريم كل من: الفنانة الكبيرة فريدة فهمي، التي تسلّمت التكريم عنها الممثلة والمخرجة عبير لطفي، والفنانة عايدة فهمي، والمخرجة المنفذة علا فهمي، والفنانة معتزة عبدالصبور، والدكتورة منى صادق، والفنانة الإيطالية آنا دورا دورنو. بينما تسلّم درع تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب حفيدها يوسف علاء مرسي.

واختُتم الحفل بالتقاط صورة تذكارية للمكرّمات مع إدارة المهرجان، ثم فقرة تحطيب تراثية قدّمتها فرقة جمعية الصعيد للتربية والتنمية.