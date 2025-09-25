 بأجواء احتفالية.. استقبال نجوم مهرجان الغردقة السينمائي على مارينا اليخوت - بوابة الشروق
الخميس 25 سبتمبر 2025 10:44 م القاهرة
بأجواء احتفالية.. استقبال نجوم مهرجان الغردقة السينمائي على مارينا اليخوت

حاتم جمال الدين
نشر في: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 10:23 م | آخر تحديث: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 10:23 م

وسط أجواء احتفالية، استقبل مهرجان الغردقة لسينما الشباب ضيوف دورته الثالثة على الرد كاربت، وذلك قبل حفل الافتتاح الرسمي الذي يقام للعام الثالث على التوالي على مارينا اليخوت في قلب البحر الأحمر.

كان بين الحضور من نجوم السينما وصناعها، غادة عادل ونيكول سابا ومحمد ممدوح، الذين يكرمهم المهرجان هذا العام، ورانيا فريد شوقي، ونرمين الفقي، وعبير صبري، وأحمد وفيق وإيهاب فهمي، وميدو عادل، وأحمد فتحي.

كذلك حضر المخرج عمر عبد العزيز، والمنتج محمد العدل.

وكان في استقبال ضيوفه المهرجان السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار.

حرص نجوم الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة السينمائي على التقاط صور تذكارية، وإجراء الأحاديث الصحفية من على الرد كارت.

