تسمم 11 موظفا داخل شركة في الدقي بالجيزة

تحقق النيابة العامة بالجيزة، في واقعة إصابة 11 شخصًا، بينهم 6 سيدات، بحالة تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام داخل شركة بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، وطلبت النيابة سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال المصابين لكشف ملابسات الواقعة.

وتستمع النيابة إلى مسئولي الشركة والمطعم المتعاقد معه، للتأكد من مدى التزام المطعم باشتراطات السلامة الصحية، وتحديد المسئوليات القانونية.

وتلقى قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى أم المصريين، يفيد بوصول 11 شخصًا مصابين بحالة إعياء، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

وتبين أن المصابين يعملون بشركة لبيع المجوهرات بشارع محيي الدين بالدقي، وتناولوا وجبة طعام من أحد المطاعم المتعاقدة مع الشركة، قبل أن يشعروا بأعراض التسمم ليتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.