

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته وتفاؤله بطلاب الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن شباب وفتيات مصر يمثلون قيمة كبيرة ينبغي الحفاظ عليها وتعزيزها.



وقال الرئيس، خلال تفقده الأكاديمية، فجر الجمعة، إنه يقدّر الجهد المبذول من الطلاب، موجّهًا لهم الشكر، مستكملا: "أنتم بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل شباب وشابات مصر، قيمة كبيرة جدًا وأوعوا تستهينوا بيها".



وشدد السيسي على أهمية أن يحافظ الشباب على صحتهم ووعيهم وفهمهم ومعنوياتهم، وأن يظلوا متمسكين بالأمل في الله سبحانه وتعالى، مضيفًا: "احنا مش جايين الدنيا دي كده.. احنا جايين لهدف كبير قوي، خالق الوجود كله سبحانه وتعالى جايبنا وصنعنا عشان هدف أعظم كتير مما نتصور".

كما وجّه الرئيس تحياته إلى أسر الطلاب، مؤكدًا أنه يرسل أيضًا تحياته إلى كل المصريين، قائلاً: "بفضل الله سبحانه وتعالى اطمئنوا، ودايمًا عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى أن عدالة موقفنا وأمانة وإخلاص مسارنا لازم، بفضل الله، يبقى معزز بستر وكرم وقوة من الله سبحانه وتعالى".