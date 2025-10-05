قناة i24News العبرية: إسرائيل سترحل الناشطة السويدية ثونبرج إلى اليونان الاثنين

قالت قناة i24News العبرية إن إسرائيل سترحل الناشطة السويدية جريتا ثونبرج، إلى اليونان، غدا الاثنين، عقب احتجازها من على أسطول الصمود العالمي، الذي كان متجها إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.

وذكرت القناة العبرية، أن ثونبرج، ستصل إلى اليونان إلى جانب مواطنين يونانيين محتجزين في إسرائيل شاركوا في أسطول "الصمود العالمي".

وأشارت إلى ترحيل 165 ناشطا على متن الطائرة التي ستتجه من إسرائيل إلى اليونان، الاثنين.

والسبت، أكد الناشط والصحفي التركي أرسين تشليك، الذي كان ضمن "أسطول الصمود العالمي" أن الإسرائيليين عذبوا الناشطة السويدية جريتا ثونبرج "تعذيبا شديدا" أمام أعين بقية الناشطين.

وقال تشليك، إن الإسرائيليين "عذبوا بشدة جريتا أمام أعيننا. عاملوها بظلم، جريتا طفلة صغيرة. أجبروها على الزحف وعلى تقبيل العلم الإسرائيلي، فعلوا الشيء نفسه الذي فعله النازيون".

واعتبارا من مساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن البدء بترحيلهم، الجمعة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و139 شهيدا، و169 ألفا و583 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.