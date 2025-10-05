رئيس أركان جيش الاحتلال من محور نتساريم: الحرب مستمرة حتى تفكيك حماس عسكريا وسياسيا

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال جولة في محور نتساريم الذي يفصل قطاع غزها وشمالها عن وسطه وجنوبه "ان المعركة لم تنتهِ، علينا أن نظل يقظين ومستعدين للدفاع، وأن نستعد لاستئناف القتال في أي وقت. إذا تم إطلاق سراح الرهائن، فسيكون ذلك إنجازًا مهمًا وتحقيقًا لهدف الحرب - وذلك بفضلكم"

وأجرى رئيس الأركان، إيال زمير، جولة ميدانية اليوم الأحد، في محور نتساريم (الشهداء)، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن لدى الجيش المزيد من الأهداف الحربية، وإنه سيقاتل إذا لزم الأمر حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا.

وأضاف زامير أن الجيش سيستأنف القتال في غزة إذا لم يتم التقدم نحو صفقة خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن المعركة لم تنته بعد، وأن على الجيش أن يبقى يقظا ومستعدا.