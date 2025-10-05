ماذا قال الجيش اللبناني بعد التحقيق مع فضل شاكر؟

أصدرت قيادة الجيش اللبناني، من خلال مديرية التوجيه المعنوي، بياناً صحفياً أكدت فيه حقيقة تسليم الفنان اللبناني فضل شاكر نفسه للسلطات اللبنانية.

تفاصيل التحقيق مع فضل شاكر

نشرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان البيان الرسمي للجيش اللبناني، جاء فيه أنه بتاريخ 4 أكتوبر 2025 مساءً، ونتيجة سلسلة اتصالات بين الجيش والجهات المعنية، سلم المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر، المعروف بـفضل شاكر، نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا، على خلفية أحداث عبرا التي جرت عام 2013، وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.

وسلم الفنان اللبناني نفسه لقوات من استخبارات الجيش اللبناني، مساء أمس السبت، عند حاجز الحسبة على مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا جنوبي العاصمة بيروت، وتوجه مباشرة إلى وزارة الدفاع في منطقة بعبدا.



قانونياً، سيخضع الفنان اللبناني فضل شاكر للتحقيق من أعلى الجهات القضائية اللبنانية، في الأحكام الغيابية التي صدرت بحقه، وهي أحكام تسقط قانونياً بعد تسليم نفسه، لتعاد محاكمته مجدداً بشكل عادل وفق القضاء اللبناني، ومن دون تحشيد سياسي من أي طرف.

وكانت أماتا مبارك، محامية النجم اللبناني فضل شاكر، قد أكدت، في تصريحات صحفية، أن شاكر ينوي تسوية ملفه القانوني، وأن الأحكام الصادرة بحقه غيابياً عليها علامات استفهام كبيرة، وفيها ثغرات كثيرة، لها أبعاد سياسية واضحة، فقد جرت إدانته سابقاً بسبب معلومات غير صحيحة، تملك الأدلة على تفنيدها والتأكيد على عدم صحتها أمام القضاء اللبناني.

وبما أن فضل شاكر محكوم غيابياً، فهذا يعني أنه بمجرد توقيفه يسقط الحكم الغيابي الصادر بحقه، ويُحاكم من جديد، كما أن الأحكام التي ستصدر بحقه قابلة للتمييز، ويمكن للنيابة العامة العسكرية التمييز فيها أيضاً، كما يُمكن لفضل شاكر تمييز الحكم في حال لم يكن لصالحه، كذلك يُمكن للمحكمة العسكرية إخلاء سبيله في أي وقت في مرحلة محاكمته، وإخلاء السبيل هذا قابل للاستئناف أمام محكمة التمييز العسكرية الناظرة في القضايا الجنائية.