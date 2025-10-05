تجمّع نحو 250 ألف شخص في العاصمة الهولندية أمستردام، الأحد، في مظاهرة مناهضة لسياسات حكومتهم المؤيدة لإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وذكر مراسل الأناضول، أن العديد من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية نظمت مظاهرة حاشدة في ميدان المتاحف وسط أمستردام، بشعار "الخط الأحمر".

وأشار إلى أن المتظاهرين ارتدوا ملابس باللون الأحمر، للإشارة إلى الخط الأحمر، وساروا في شوارع أمستردام قبل أن يعودوا إلى ميدان المتاحف مرة أخرى.

وأعلن المنظمون أن نحو 250 ألف شخص شاركوا في المظاهرة، ووجهوا اتهامات ضد الحكومة الهولندية بالتزام الصمت إزاء جرائم إسرائيل بقطاع غزة.

وطالب المتظاهرون الحكومة بتبني سياسات أكثر صرامة تجاه إسرائيل، ووقف الدعم العسكري والسياسي لها، وفرض العقوبات عليها بسبب ممارساتها.

وسار المشاركون خلف لافتة كبيرة كتبت عليها عبارة "أوقفوا الإبادة الجماعية"، مطالبين بالحرية لفلسطين، ومقاطعة إسرائيل ومنعها من قتل الأطفال.

ويعتقد المنظمون أن هذه المظاهرة هي الأكبر في تاريخ هولندا من حيث عدد المشاركين الداعمين لفلسطين.

وسبق أن شارك نحو 100 ألف شخص في مظاهرة بمدينة لاهاي تحت شعار "الخط الأحمر" في 18 مايو الماضي، وحوالي 150 ألف شخص في مظاهرة أخرى في 15 يونيو الماضي.