محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية

عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود، قرر اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية، وسيارات نقل الركاب "السرفيس" والتاكسي (بالعداد)، بالإضافة إلى مركبات التوك توك داخل المحافظة وبين المراكز.

وشدّد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف سيارات السرفيس، إلى جانب مراقبة الأسواق لضمان توافر السلع ومنع أي محاولات من بعض التجار لاستغلال الزيادة في أسعار الوقود ورفع الأسعار دون مبرر.

وأوضح "كمال" أن تطبيق التعريفة الجديدة تم وفق مجموعة من المعايير تراعي كثافة الخطوط داخل حدود المحافظة، وأسعار قطع الغيار والزيوت، كما تم جرد كميات الوقود والسولار الموجودة في المحطات بمعرفة مديرية التموين لضمان بيع الكميات المتاحة بالسعر القديم قبل الزيادة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتحديد التعريفة الجديدة من وإلى محافظة أسوان، كما جرى طباعة التعريفة على لوحات إرشادية وتوزيعها على جميع المواقف بمختلف المراكز والمدن لتعريف المواطنين بها بشكل واضح.

وناشد المحافظ المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو مغالاة في الأجرة من قبل سائقي السرفيس، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مؤكداً أن المركز وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية في حالة انعقاد دائم للتعامل مع أي شكاوى جماهيرية بشكل فوري.

وأضاف أن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية شملت زيادة في أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، وغاز تموين السيارات، وأسطوانات البوتاجاز، وجاءت على النحو التالي:

بنزين 95: من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر.

بنزين 92: من 17.25 جنيهًا إلى 19.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: من 15.75 جنيهًا إلى 17.75 جنيهًا للتر.

السولار: من 15.50 جنيهًا إلى 17.50 جنيهًا للتر.

غاز تموين السيارات: من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.

أسطوانة البوتاجاز المنزلي: من 200 جنيه إلى 225 جنيهًا.

أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 400 جنيه إلى 450 جنيهًا.