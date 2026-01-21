ترامب: الولايات المتحدة سجلت أسرع تحول اقتصادي في تاريخها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة هي المحرك الاقتصادي للعالم وبنهوضها تنهض بقية دول العالم وتتدهور إذا تدهورت.

وأضاف ترامب، في كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أنه يحمل أخباراً عظيمة من أمريكا تتلخص في أن الاقتصاد مزدهر والنمو متصاعد، مشيراً إلى أن أوروبا بالمقابل لاتسير في الطريق الصحيح،

وتابع ترامب: "أنا أحب أوروبا ولكنها لا تسير في الطريق الصحيح"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة سجلت أسرع تحول اقتصادي في تاريخها، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي عانى، خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، من تضخم مرتفع أدى إلى تباطؤ النمو، قبل أن يشهد انعكاساً واضحاً خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وأوضح ترامب أن "معدل التضخم الأساسي بلغ قبل ثلاثة أشهر 1.6%، بينما سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 5.4% في الربع الأخير، وهو ما تجاوز التوقعات السائدة، بما في ذلك توقعاته".

وأشار إلى أن سوق الأسهم الأمريكية وصلت إلى أعلى مستويات التقييم على الإطلاق.