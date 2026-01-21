ترامب: كنت أعارض فنزويلا بشدة لكني أحبها الآن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• خلال إحاطة صحفية عقدها ترامب في البيت الأبيض بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء ولايته الرئاسية الثانية

قال الرئيس دونالد ترامب إنه كان يعارض فنزويلا بشدة سابقا لكنه يحبها الآن، مشيرا أنه يتعامل مع الإدارة المؤقتة هناك "بشكل جيد".

جاء ذلك خلال إحاطة صحفية عقدها ترامب في البيت الأبيض، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتنصيبه بولايته الرئاسية الثانية.

وأضاف: "كنت أعارض فنزويلا بشدة لكنني أحبها حاليا، إنهم يعملون معنا بشكل جيد جدا، وكل شيء يسير على ما يرام".

كما وصف ترامب زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادور بأنها "امرأة لطيفة للغاية، وكما تعلمون كانت قد قامت بخطوة مذهلة جدا مؤخرا".

وفي 15 يناير قدمت ماتشادو لترامب جائزة نوبل للسلام التي فازت بها العام الماضي، وذلك خلال لقائه في البيت الأبيض.

وأضاف: "نحن نتحدث معها، ربما يمكننا إشراكها بطريقة ما (بإدارة فنزويلا) سأكون سعيدا جدا إذا تمكنا من ذلك يا ماريا، ربما نستطيع تحقيقه".

وأكد ترامب أن شركات النفط الأمريكية تستعد للقيام باستثمارات كبيرة في فنزويلا، قائلا: "لديهم نفط أكثر حتى من السعودية".

وفي تصريحات سابقة، كان ترامب قال إن ماتشادو لا تحظى بما يكفي من الشعبية والقوة لتولي الحكم في فنزويلا، موضحا أنه سيعمل مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز وحكومتها.

وفي انتهاك للقانون الدولي، شن الجيش الأمريكي في 3 يناير الجاري هجوما على فنزويلا، أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب لاحقا أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.

فيما تولت ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو، في 5 يناير، مهام الرئاسة المؤقتة لفنزويلا بعد أدائها اليمين الدستورية في البرلمان.