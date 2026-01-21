رئيس البرلمان العربي: دعم فلسطين أولوية مطلقة ومحاسبة الاحتلال واجب دولي

عقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة فلسطين، وبحضور السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومشاركة أعضاء اللجنة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الثاني لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، في إطار متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن دعم القضية الفلسطينية يظل أولوية مطلقة للبرلمان العربي، وأن أي محاولات لصرف الأنظار عن الجرائم المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية لن تنجح، مشددًا على أن فلسطين ليست ملفًا عابرًا أو قضية يمكن تأجيلها، بل هي البوصلة التي توجه كل تحركات البرلمان السياسي والبرلماني.

وأضاف أن ما يحدث في قطاع غزة يمثل حرب إبادة مكتملة الأركان، مع استمرار خرق اتفاقيات وقف إطلاق النار، واستهداف المدنيين، وفرض حصار وتجويع قسري يخالف القانون الدولي، محملًا كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان وفشل أي محاولات لوقف النار.

وحذر اليماحي من تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية، وتحويلها إلى "غزة ثانية" عبر القتل الميداني، وفرض العقاب الجماعي، والتوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، وتهجير السكان، مستنكرًا إرهاب المستوطنين المتطرفين وتصعيد اقتحاماتهم للمسجد الأقصى واعتداءاتهم على المدنيين والممتلكات.

وجدد التزام البرلمان العربي بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، ودعم تجميد عضوية كنيست الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي، ووضع المستوطنين المتطرفين على قوائم الإرهاب الدولية، ودعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

كما وجه تحية إجلال وإكبار لأبناء الشعب الفلسطيني على صمودهم الأسطوري في مواجهة العدوان، مؤكداً استمرار البرلمان العربي في حشد الدعم السياسي والقانوني والبرلماني للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وضمان استمرار طرح قضيته في وسائل الإعلام الدولية والعربية.

من جانبه، أعرب السفير مهند العكلوك عن بالغ شكر وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية لرئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي وأعضاءه، تقديرًا لجهودهم المستمرة في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يمر بأصعب مراحله، وأن التحديات الحالية تتطلب تكاتف الجهود العربية والدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد العكلوك على دور البرلمان العربي في تعزيز الضغط السياسي والقانوني والدبلوماسي على المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ودعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، داعياً البرلمان إلى تبني توصيف قانوني واضح لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واعتماد تسمية رسمية للجريمة، وتخصيص يوم لإحياء ذكرى ضحاياها، بما يضمن محاسبة مرتكبيها وإلحاق العقوبات والعار بقادة كيان الاحتلال.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أن فلسطين ستظل في صدارة اهتمام البرلمان العربي، والبوصلة التي لا تنحرف مهما تعقد المشهد السياسي وتعددت الأزمات، واعتمدت اللجنة عددًا من التوصيات والقرارات المهمة التي سيتم رفعها إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي لاعتمادها ضمن التحركات القادمة لدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.