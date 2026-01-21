سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، مقتل 7 جنود وإصابة 20 آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة نفذه تنظيم "قسد"، في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع، قولها إن الجيش عثر على معمل لصناعة العبوات الناسفة وذخائر الطائرات المسيرة قرب معبر اليعربية بريف الحسكة.

وأوضحت أن المعمل يحتوي على عدد من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، كان تنظيم قسد (واجهة واي بي جي الإرهابي) يستعد لتذخيرها.

وتابع المصدر أنه "بعد عثور الجيش على المعمل بدأت القوات بتمشيطه وتأمينه فوراً، وأثناء ذلك قام تنظيم قسد باستهدافه بطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى لانفجاره واستشهاد 7 من جنود الجيش وإصابة 20 آخرين كانوا بمحيطه".

كما ذكرت أن "قسد" استهدف آلية عسكرية للجيش بطائرة مسيّرة قرب ناحية صرين بريف محافظة حلب.