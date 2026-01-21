 سوريا.. مقتل 7 جنود وإصابة 20 في هجوم لـ قسد بريف الحسكة - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يناير 2026 4:24 م القاهرة
سوريا.. مقتل 7 جنود وإصابة 20 في هجوم لـ قسد بريف الحسكة

سوريا - الأناضول
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 4:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 4:11 م

أعلنت وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، مقتل 7 جنود وإصابة 20 آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة نفذه تنظيم "قسد"، في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع، قولها إن الجيش عثر على معمل لصناعة العبوات الناسفة وذخائر الطائرات المسيرة قرب معبر اليعربية بريف الحسكة.

وأوضحت أن المعمل يحتوي على عدد من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، كان تنظيم قسد (واجهة واي بي جي الإرهابي) يستعد لتذخيرها.

وتابع المصدر أنه "بعد عثور الجيش على المعمل بدأت القوات بتمشيطه وتأمينه فوراً، وأثناء ذلك قام تنظيم قسد باستهدافه بطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى لانفجاره واستشهاد 7 من جنود الجيش وإصابة 20 آخرين كانوا بمحيطه".

كما ذكرت أن "قسد" استهدف آلية عسكرية للجيش بطائرة مسيّرة قرب ناحية صرين بريف محافظة حلب.

