الصين ترفض مساعي ترامب لاستبدال الأمم المتحدة بـ مجلس السلام

أعلنت الصين التزامها بالنظام الدولي القائم على منظومة الأمم المتحدة، وذلك ردا على تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب ذكر فيه أن "مجلس السلام" الذي يقوم بتشكيله قد يحل محل الأمم المتحدة.

وقال متحدث الخارجية الصينية غوه جياكون في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بكين، الأربعاء، إن الصين تقف دائما إلى جانب التعددية.

وأضاف: "مهما تغير المشهد الدولي ستظل الصين متمسكة دائما بالنظام الدولي الذي تتمحور حوله الأمم المتحدة، وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبالنظام القائم على القانون الدولي".

وتجنب المسؤول الصيني التعليق بشأن ما إذا كانت بلاده ستشارك في "مجلس السلام" الذي يقوم بتشكيله ترامب.

وكانت الصين أعلنت تلقيها دعوة للمشاركة في "مجلس السلام" الذي أعلن ترامب عن إنشائه من أجل إدارة غزة.

ويعد "مجلس السلام" أحد الهياكل الأربعة لإدارة مرحلة انتقالية في غزة، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية (الفلسطينية) لإدارة غزة، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية.

وسيتولى ترامب رئاسة "مجلس السلام"، ولتحقيق رؤيته جرى تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية، وفقا للبيت الأبيض الجمعة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 10 أكتوبر 2025.