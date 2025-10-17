أسماء المرشحين الفرديين في انتخابات مجلس النواب بالجيزة: 170 مرشحًا يتنافسون على 25 مقعدًا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الكشوف المبدئية لأسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 بالنظام الفردي بمحافظة الجيزة.

ووفقًا للكشوف المبدئية، يتنافس 170 مرشحًا على 25 مقعدًا في 12 دائرة انتخابية بالمحافظة، وذلك وفق تقسيم الدوائر الخاص بانتخابات مجلس النواب 2025.

وباشرت اللجان المشكلة من الهيئة مراجعة أوراق ومستندات المتقدمين للترشح وحفظها إلكترونيًا، فيما تضمنت الكشوف المبدئية أسماء المرشحين المقبولين على النظام الفردي ورموزهم الانتخابية.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد المرشحين المتقدمين بالنظام الفردي على مستوى الجمهورية بلغ 2826 مرشحًا، يتنافسون على 284 مقعدًا موزعة على 143 دائرة انتخابية.



فترة الطعون على المرشحين



أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاثة أيام لتقديم الطعون على أسماء المرشحين أو المستبعدين أمام محكمة القضاء الإداري، بدأت أمس الخميس وتستمر حتى غدٍ السبت.

ومن المقرر أن تفصل المحكمة في الطعون المقدمة خلال الفترة من الأحد حتى الثلاثاء 21 أكتوبر، على أن تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 23 أكتوبر، مع إتاحة فترة التنازل حتى السبت 25 أكتوبر، تمهيدًا لبدء طباعة أوراق العملية الانتخابية.



موعد التصويت في الانتخابات



تُجرى انتخابات مجلس النواب 2025 على مرحلتين:

المرحلة الأولى تشمل محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

تصويت المصريين في الخارج: يومي الجمعة والسبت 7 و8 نوفمبر.

التصويت داخل مصر: يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر.



المرحلة الثانية تشمل محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

تصويت المصريين في الخارج: يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر.

التصويت داخل مصر: يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر.