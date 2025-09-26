مجلس الأمن يرفض تأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الجمعة، برفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي ـ صيني لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر.

وقال ممثل روسيا في مجلس الأمن إن إيران تصرفت بطريقة مرنة وتوصلت لاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية، مؤكدا أن "إيران فعلت ما بوسعها تجاه واشنطن والأوروبيين لكن القوى الغربية لم تقدم أي تنازلات".

وأضاف ممثل روسيا في مجلس الأمن، أن "إعادة فرض العقوبات على إيران قد يكون له عواقب وخيمة وقد يتسبب بتصعيد في الشرق الأوسط".

وقال ممثل الصين في مجلس الأمن: "علينا اختيار الحوار وليس الانقسام بشأن الملف النووي الإيراني"، مؤكدا: "ملتزمون بالسعي لحل سلمي بشأن ملف إيران النووي، الذي يواجه وضعا حرجا جدا".

من جانبها، قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن، إن "إيران عرقلت مسار المفاوضات النووية خلال الفترة الماضية".

وأضاف ممثل فرنسا في مجلس الأمن، ان "إيران لم تظهر أي جدية إزاء المفاوضات أو التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".