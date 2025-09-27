 سيميوني يشيد بريال مدريد: «ألونسو منحهم قوة جماعية» - بوابة الشروق
السبت 27 سبتمبر 2025 12:47 ص القاهرة
سيميوني يشيد بريال مدريد: «ألونسو منحهم قوة جماعية»

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 27 سبتمبر 2025 - 12:32 ص | آخر تحديث: السبت 27 سبتمبر 2025 - 12:32 ص

أعرب دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن احترامه للمستوى الذي يقدمه ريال مدريد تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، وذلك قبل مواجهة الديربي المرتقبة غدًا السبت في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وقال سيميوني في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية:«ريال مدريد تحسن كثيرًا على مستوى الأداء الجماعي، وألونسو يقوم بعمل مميز في الضغط بالمناطق المتقدمة، ولهذا السبب نجح الفريق في الفوز بجميع مبارياته حتى الآن».

وأضاف مدرب أتلتيكو: «ستكون مباراة صعبة على الفريقين، ونسعى إلى أن نخرج منها بالنتيجة التي نريدها».

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا بالعلامة الكاملة (18 نقطة) من 6 مباريات، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.


