وزير الخارجية السوري ومستشارة ماكرون يبحثان سبل تعزيز العلاقات

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع آن كلير لوجاندر، المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك.

جاء ذلك خلال زيارة تجريها لوجاندر، إلى العاصمة السورية دمشق، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا) عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقالت الوكالة إن "الوزير الشيباني، استقبل في دمشق لوجاندر".

وخلال اللقاء، "ناقش الجانبان قضايا عدة ذات اهتمام مشترك، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة"، حسب المصدر نفسه.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تسعى سوريا الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، إلى تعزيز حضورها الإقليمي والانفتاح على الساحة الدولية، وإقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم.