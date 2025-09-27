فتح: انسحاب الوفود من أثناء كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة استفتاء عالمي ضد حرب الإبادة

قال ماهر النمورة المتحدث باسم حركة فتح، إن مشهد انسحاب الوفود المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترك المقاعد شاغرة، باستثناء الوفدين الإسرائيلي والأمريكي وعدد قليل من الدول الصغيرة، يُعد بمثابة استفتاء عالمي جديد ضد حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بقيادة حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأضاف خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الانسحاب الواسع يُعبّر عن رفض واضح لسياسات نتنياهو، ورفضاً صريحاً للجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هذا المشهد يُعد تصويتًا متجددًا لصالح القضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأوضح أن ما حدث يُمثل انتصارًا معنويًّا وسياسيًّا جديدًا للفلسطينيين، ويؤكد أن القضية لم تعد مغيبة، بل باتت مطروحة بوضوح أمام قادة وشعوب العالم.

وشدد متحدث فتح على أن هناك اعترافًا دوليًا متزايدًا بأن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية، محملاً نتنياهو المسؤولية الكاملة عنها.

وأشار إلى أن انسحاب الوفود هو رسالة قوية موجَّهة ليس فقط إلى الحكومة الإسرائيلية، بل أيضاً إلى الإدارة الأمريكية.

وتابع: «مفاد هذه الرسالة أن العالم سئم من الصمت على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وحان الوقت للاستجابة لرأي المجتمع الدولي، الذي عبّر بشكل واضح عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني واعترافه المتزايد بدولته».

