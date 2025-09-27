أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر لا تشارك في حصار قطاع غزة، موضحًا أن إدخال المساعدات يتم وفقًا لإجراءات قانونية ومعاهدات دولية، وبالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

وقال الرئيس في زيارته للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الثلاثاء، قائلا: "هل نحن بنشارك في الحصار؟ لا.. طب ليه؟ القطاع مساحته أكثر من 350 كيلو متر مربع، يطل على البحر، وليه حدود معانا مواجهتها 14 كيلو فقط، وفيه معابر مع إسرائيل ومع مصر. المعبر اللي يخص مصر هو معبر رفح، وهو معبر أفراد، بجانب معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل لصالح القطاع".

وأضاف: "المساعدات عشان تدخل من الأراضي المصرية للقطاع لازم تمر من معبر رفح، والمعبر ده على الجانب الفلسطيني توجد قوات إسرائيلية، وخلال فترة الحرب تم تدميره 4 مرات، وإحنا صلحناه. إذاً، لإدخال المساعدات لازم يتم التنسيق مع الإسرائيليين، ولو مش عايزين ما أقدرش".

وتابع الرئيس موضحًا: "فيه اللي بيقول اقتحم وادخل.. طيب يعني أعمل عمل عنيف، عمل عسكري. هل مطلوب من مصر أنها تدخل في حرب نتيجة التطورات اللي حصلت في القطاع؟ أنا مسؤول عن المصريين وأمنهم وسلامتهم. إحنا بندافع عن نفسنا فقط ولا نهاجم أحد".

وأشار السيسي إلى أن الوضع تغيّر بعد عام 2005، قائلًا: "كان من المفترض أن تدير السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي ومصر المعابر، لكن بعد سيطرة حماس على القطاع أصبحت الأمور تُدار بالتنسيق بين مصر وحماس. أما الآن فهناك قوات إسرائيلية هي التي تتحكم، ولازم توافق على دخول المساعدات".

وشدّد الرئيس على أن "الهدف من هذه الصورة كان إعطاء رسالة خاطئة ضد مصر"، مضيفًا: "الرهان هنا على المصريين.. لازم يبقوا منتبهين، واللي يعرف يشرح يوضح للي مش عارف عشان كلنا نبقى فاهمين".

وفيما يتعلق بالهجمات التي تعرضت لها السفارات المصرية في بعض الدول، أوضح الرئيس، أن هذا الأمر هدفه إيصال رسالة سلبية للرأي العام في مصر، مستطردًا: "كأنه بيقول لهم أنتم بتشاركون في حرمان غزة من المساعدات، فإحنا بنرفض ونعبر عن ده بمحاصرة أو إغلاق السفارات.. الدول اللي حصل فيها الكلام ده مسؤولة عن تأمين سفاراتنا، وفق الأعراف والقوانين الدولية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية. أما نحن فمسؤولون في مصر عن تأمين كل البعثات الموجودة عندنا".

وتساءل الرئيس: "المشكلة في إيه؟ في وقف الحرب ولا في موضوع مصر؟ هم بيحاولوا يعملوا شوشرة ومسخ للحالة عشان يخلطوا الأوراق، لكن القضية الحقيقية هي وقف الحرب".