 ترامب: نوايا حسنة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة أكثر مما رأيت من قبل - بوابة الشروق
السبت 27 سبتمبر 2025 1:58 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

ترامب: نوايا حسنة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة أكثر مما رأيت من قبل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر في: السبت 27 سبتمبر 2025 - 1:35 ص | آخر تحديث: السبت 27 سبتمبر 2025 - 1:35 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتم حاليًّا إجراء مناقشات مثمرة للغاية مع مجتمع الشرق الأوسط بشأن غزة.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، فجر السبت، أن المناقشات المكثفة بشأن غزة استمرت 4 أيام، موضحًا أن المناقشات ستستمر ما دام ذلك ضروريا للتوصل إلى اتفاق ناجح.

ولفت إلى أن جميع دول المنطقة مشاركة، وأن حركة حماس على دراية تامة، كما أنه جرى إبلاغ إسرائيل على جميع المستويات بما في ذلك رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وأكد ترامب أن هناك نوايا حسنة من أجل التوصل إلى اتفاق في غزة أكثر مما رأى من قبل، وفق تعبيره.

وتابع: «الجميع متحمس لتجاوز هذه الفترة العصيبة وشرف لي أن أكون جزءا من هذه المفاوضات بشأن غزة».

وشدد الرئيس الأمريكي، على ضرورة استعادة المحتجزين، وأن يتم تحقيق سلام دائم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك