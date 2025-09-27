ترامب: نوايا حسنة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة أكثر مما رأيت من قبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتم حاليًّا إجراء مناقشات مثمرة للغاية مع مجتمع الشرق الأوسط بشأن غزة.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، فجر السبت، أن المناقشات المكثفة بشأن غزة استمرت 4 أيام، موضحًا أن المناقشات ستستمر ما دام ذلك ضروريا للتوصل إلى اتفاق ناجح.

ولفت إلى أن جميع دول المنطقة مشاركة، وأن حركة حماس على دراية تامة، كما أنه جرى إبلاغ إسرائيل على جميع المستويات بما في ذلك رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وأكد ترامب أن هناك نوايا حسنة من أجل التوصل إلى اتفاق في غزة أكثر مما رأى من قبل، وفق تعبيره.

وتابع: «الجميع متحمس لتجاوز هذه الفترة العصيبة وشرف لي أن أكون جزءا من هذه المفاوضات بشأن غزة».

وشدد الرئيس الأمريكي، على ضرورة استعادة المحتجزين، وأن يتم تحقيق سلام دائم.