قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تعمل في صمت وليس بحثا عن إشادة ولكن أملا في مرضاة الله وفي رفعة البشر وخدمة القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر»، أن هذا الأمر يتجسد في واقع ملموس على أرض غزة، يتمثل في إنشاء 6 مخيمات إيواء مصرية كاملة للأشقاء للنازحين.

وتابع: «أنت لا تحتاج لأحد، أنت لست واقفا تنتظر من يخبرك بمكانك.. هذا هو المخيم السادس، جراراتك، طعامك، وشرابك وحمايتك، علمك مرفوع داخل غزة».

وعرض صورًا للمخيم المصري السادس الذي يتم إنشاؤه بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز صمود الأشقاء في شمال غزة، مشددا أن «هذا الأمر لا يحدث في أي مكان».

وأكد أن التدخل المصري العاجل لرعاية الطفل الفلسطيني الذي كان يحمل شقيقه الصغير على كتفه المنهك أثناء النزوح من شمال غزة، داخل مراكز الإيواء المصرية؛ كشف عن حجم الجهود المصرية.

وتابع: «ليس مخيما واحدا، هناك ستة مخيمات، أر الناس الدقيق والدواء، هذه هي مصر؛ من قلبك وجيبك وقدراتك، هذا ما تقوم به مصر، من يفعل ذلك ويغامر بحياته؟ سعر الدقيق في غزة انخفض بسبب وجودك هناك وأكلك وشربك».

وأوضح أن المعسكر الواحد يضم ما بين 5 إلى 10 آلاف مواطن فلسطيني، ويتولى الهلال الأحمر توفير الماء وكل متطلبات الحياة لهم، معلقا: «على عينك يا تاجر، نحن لا نبيع الوهم، هذه هي قدرة وفخر بلدي».

وشدد على أن هذه الجهود تمثل الرد العملي الأقوى على محاولات التهجير القسري، قائلا: «إسرائيل تريد أن تقول لك سأهجرهم عندك لأنهم لا يجدون ما يأكلونه، مصر تقول سيأكلون على أرضهم».