ألمح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي إلى احتمالية خوضه منافسات انتخابات الأحمر القادمة، المُقرر إقامتها يومي 30 و31 أكتوبر القادم.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر تو: "هل سأترشح لانتخابات الأهلي؟ قد يكون.. هناك قرارات فردية، لكنها تكون مرتبطة بعمل جماعي، لذا، لا يمكن الحديث عن كل شيء".

وأضاف: "محمود الخطيب، رئيس الأهلي أخ أكبر لي، وهو أول من وضعني في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي.. أنا أتعامل مع الأهلي مثل بيتي.. الأمر ليس شخصيًا، الأهم هو المكان".

وتابع: "من يحب المكان يحاول أن يخدمه بأي وضع.. ظني بالناس هو الخير، حتى في الاختلاف يجب أن يكون الخروج داخل الإطار الذي اعتادنا عليه.. أنا أحب الأهلي، وجميع المسئولين فيه".

وأكمل: "ما الذي اختلف عن آخر اجتماع بيني وبين محمود الخطيب والاجتماع الماضي؟ لا يوجد اختلاف، كأني غادرت الأهلي أمس".

وواصل: "أنا جزء من حل الأزمة، ولست سببًا في الأزمة، ويجب أن ينطبق ذلك على جميع أبناء الأهلي.. هذه الجينات موجودة في الأهلي".

وأتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: "إن كنت موجودًا في الأهلي أو لا، فالنادي هو بيتنا، والأهلي يستحق منّا جميعًا أن نعمل بشكل قوي من أجله".