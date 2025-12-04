الرئيس الألماني يحث بريطانيا على تجاوز الخروج من الاتحاد الأوروبي

حث الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بريطانيا، اليوم الخميس، على تجاوز موضوع الخروج من الاتحاد الأوروبي والتركيز على إعادة بناء العلاقات مع أوروبا، وقال لمشرعين، مقتبسا كلمات لفرقة الروك البريطانية أوسيس، "لا تنظروا إلى الوراء بغضب".

كان شتاينماير يخاطب السياسيين في البرلمان خلال أول زيارة دولة يقوم بها رئيس ألماني منذ 27 عاما، وهي رحلة بدأت أمس الأربعاء عندما استقبله، هو وزوجته إلكه بودنبندر، الملك تشارلز والملكة كاميلا في قلعة وندسور بموكب عربات ومأدبة رسمية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال شتاينماير، الذي التقى برئيس الوزراء كير ستارمر، أمس: "غيّر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي علاقاتنا.. كان هناك شعور بالضبابية؛ ولكننا قررنا ألا تظل هذه المشاعر تسيطر علينا".

ودعا إلى التفكير بعملية و"وضع أسس جديدة" في العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل في عام 2020.

وقال إن توثيق العلاقات سيسهل على الشركات التصدير ويخفض التكاليف على المستهلكين ويفيد المواطنين على جانبي القنال.

وتابع: "لا تنظروا إلى الوراء بغضب... حافظوا على الهدوء وواصلوا العمل. انظروا إلى الأمام بمنظور عملي وامضوا قدما"، مستخدما كلمات أغنية فريق "أوسيس" للتأكيد على دعوته لبريطانيا والاتحاد الأوروبي للتركيز على التعاون المستقبلي بدلا من انقسامات الماضي.

في وقت سابق من اليوم الخميس، وضع شتاينماير وزوجته الزهور على قبر الملكة الراحلة إليزابيث وشاهدا العربة الملكية التي صممها زوج الملكة فيكتوريا، الأمير الألماني ألبرت.