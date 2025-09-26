كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن الجيش الإسرائيلي، عبر وحدة التجسس 8200، استخدم خدمات شركة مايكروسوفت السحابية لتشغيل نظام مراقبة ضخم يعترض ملايين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وبعد تحقيق صحفي واسع وضغوط داخلية وخارجية، قررت مايكروسوفت أمس إيقاف وصول الوحدة إلى بعض تقنياتها، في خطوة غير مسبوقة ضد الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة.

تحقيق صحفي يكشف المستور

في أغسطس الماضي، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، بالتعاون مع مجلة +972 الفلسطينية وموقع Local Call الناطق بالعبرية، تحقيقًا موسعًا كشف أن وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 (وهي وكالة التجسس النخبوية التابعة للجيش) استخدمت خدمات شركة مايكروسوفت السحابية (Azure) لتخزين وتحليل كميات هائلة من المكالمات الفلسطينية اليومية في غزة والضفة الغربية.

وأوضح التحقيق أن المشروع بدأ عام 2021 بعد اجتماع بين الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا وقائد الوحدة آنذاك يوسي سارييل، حيث اتُّفق على استخدام قدرات الحوسبة السحابية لتطوير نظام مراقبة واسع النطاق.

نظام مراقبة غير مسبوق

وبحسب التسريبات، بنت الوحدة 8200 نظامًا قادرًا على اعتراض وتشغيل وتحليل مليون مكالمة في الساعة، مع تخزين ما يقارب 8 آلاف تيرابايت من البيانات في مركز بيانات تابع لمايكروسوفت في هولندا، وعكس الشعار الداخلي للمشروع داخل الوحدة ضخامته: "مليون مكالمة في الساعة".

وبعد أيام من نشر التحقيق، سارعت الوحدة 8200 إلى نقل بياناتها الضخمة خارج الاتحاد الأوروبي، ويُعتقد أنها تتجه نحو أمازون ويب سيرفيسز.

من الضفة إلى غزة

ورغم أن النظام استُخدم في البداية لمراقبة سكان الضفة الغربية حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني تحت الاحتلال، فقد تم توسيعه لاحقًا ليشمل غزة، حيث استُخدمت بياناته لدعم الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

رد مايكروسوفت وقرار استثنائي

بعد نشر تحقيق الجارديان في أغسطس، فتحت مايكروسوفت مراجعة عاجلة بإشراف محامين من شركة Covington & Burling الأمريكية.

وبحسب الجارديان، أبلغت مايكروسوفت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الوحدة 8200 انتهكت شروط الخدمة، وأعلنت وقف وصولها إلى خدمات التخزين السحابي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأعلن القرار براد سميث، رئيس مايكروسوفت، في رسالة بريدية للموظفين مؤكدًا: "نحن لا نوفر تكنولوجيا تُسهّل مراقبة المدنيين بشكل جماعي، لقد طبّقنا هذا المبدأ في كل دولة حول العالم لأكثر من عقدين".

وأثار القرار احتجاجات داخلية في مقرات مايكروسوفت بالولايات المتحدة وأوروبا، كما أثارت هذه الخطوة أيضًا تساؤلات داخل إسرائيل حول جدوى حفظ بيانات عسكرية حساسة في سحابة أجنبية.

المراقبة وسيلة لتحقيق الأهداف اللاإنسانية

وأبرز التحقيق أن هذه المراقبة الجماعية ساهمت في تحديد أهداف القصف على غزة، وهو ما انعكس في حصيلة القتلى التي تجاوزت 65 ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين، إلى جانب أزمة إنسانية ومجاعة.

كما جاء القرار في وقت خلصت فيه لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وهي التهمة التي تنفيها إسرائيل لكن يدعمها عدد كبير من خبراء القانون الدولي.

سابقة في العلاقة مع الجيش الإسرائيلي

هذه هي المرة الأولى المعروفة التي تقوم فيها شركة تكنولوجية أمريكية كبرى مثل مايكروسوفت بقطع خدماتها عن الجيش الإسرائيلي منذ بداية حرب غزة، ما يفتح الباب أمام جدل أوسع حول اعتماد إسرائيل على البنية التحتية الرقمية للشركات العالمية في أنشطتها العسكرية.