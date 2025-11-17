مسؤول بحرس الحدود يشيد باعتقال مهاجرين في كارولينا الشمالية رغم اعتراضات محلية

أشاد أحد كبار قادة حرس الحدود باعتقال العشرات من المهاجرين في أكبر مدينة في ولاية كارولينا الشمالية اليوم الأحد، حيث أبلغ سكان مدينة شارلوت عن مواجهات مع عملاء الهجرة الاتحاديين بالقرب من الكنائس ومجمعات سكنية ومتاجر.

وجعلت إدارة ترامب مدينة شارلوت الديمقراطية التي يبلغ عدد سكانها نحو 950 ألف نسمة أحدث هدف لها لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وتقول إنها ستكافح الجريمة، على الرغم من الاعتراضات الشديدة من القادة المحليين وانخفاض معدلات الجريمة.

وتوجه جريجوري بوفينو، الذي قاد المئات من عملاء الجمارك وحماية الحدود الأمريكيين في جهد مماثل في شيكاغو، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق عدد قليل من أكثر من 80 عملية اعتقال قال إن العملاء قاموا بها. ونشر صورا لأشخاص تطلق عليهم إدارة ترامب عادة اسم "الأجانب المجرمين غير الشرعيين"، أي الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بدون إذن قانوني ويتردد أن لديهم سجلات جنائية. وشملت الاعتقالات رجلا له تاريخ مزعوم في إدانات بالقيادة تحت تأثير الكحول.

وكتب بوفينو على موقع "اكس" "لقد اعتقلناه وأبعدناه عن شوارع شارلوت حتى لا يتمكن من الاستمرار في تجاهل قوانيننا والقيادة وهو مخمور على نفس الطرق التي تسلكونها أنتم وأحباؤكم".