رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بعقاب صارم بعد حادث محطة أولسان

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، اليوم الأحد، بتحديد ما إذا كان هناك أي تهاون في إجراءات السلامة في محطة الطاقة الحرارية في مدينة أولسان، جنوب شرق البلاد، حيث لقي 7 عمال مصرعهم، ومعاقبة المسؤولين عن ذلك بشدة.

وأدلى لي بهذه التصريحات بعد أن انتشلت السلطات أول أمس الجمعة آخر عامل من بين السبعة الذين حوصروا تحت الأنقاض عندما انهار برج يبلغ ارتفاعه 63 مترا في المحطة يوم 6 نوفمبر، وكانت جثث الستة الآخرين قد انتشلت في وقت سابق، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكتب لي في منشور على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "بصفتي المسؤول النهائي عن السلامة العامة، أشعر بأسف عميق وصادق".

وأضاف: "على الرغم من رغبة الشعب، عاد جميع العمال السبعة إلى عائلاتهم كجثث. قلبي ممزق بشدة".

ووصف لي الحادث بأنه "لم يكن ينبغي أن يحدث"، وتعهد بمنع وقوع حوادث مماثلة.

وقال: "سأحرص على ألا تتكرر مأساة مثل هذه. نحن بحاجة إلى وضع حد لمثل هذه المآسي، حيث تصبح أماكن العمل مواقع للموت".

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي إلى إجراء تحقيق سريع وشامل لتحديد السبب الدقيق للحادث، وتعهد باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المسؤولين، بغض النظر عن مناصبهم.

كما دعا الوزارات المعنية إلى مراجعة ظروف السلامة في مواقع العمل من الصفر واتخاذ التدابير اللازمة للسلامة خلال فصل الشتاء.