إيزيس لمسرح المرأة يرفع شعار كامل العدد في أول أيام دورته الثالثة بعرضين لافتين

شهدت عروض مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في اليوم الأول لدورته الثالثة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، ورفع المهرجان لافتة كامل العدد في أول عرضين بالمهرجان "هل تراني الآن" للمخرجة لبنى المنسي و"بيرسونا" للمخرج سعيد سليمان.

وبسبب الإقبال الكبير على العرضين، قامت إدارة المهرجان بإعادة عرض "هل تراني الآن" بشكل استثنائي إرضاءً للجمهور الذي انتظر لأكثر من ساعتين، بمسرح الهناجر لحين انتهاء العرض الأول الذي كان في السادسة مساء، وأعيد العرض مرة أخرى في الثامنة والنصف مساء.

"هل تراني الآن" من إخراج لبنى المنسي، وخاض معها الجمهور تجربة تفاعلية وشارك الممثلين الأحداث على خشبة المسرح، ويدور العرض حول فتاة تقتل زميلها في العمل، وتقوم بتصوير الحادثة وتوثيقها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ثم تختفي، ونتيجة للحادث تهاجمها خيالات وتهلوس بأن هناك مذيعًا تلفزيونيًا جاء لمقابلتها مع فريقه، ليتحول فضاء العرض إلى استوديو تلفزيوني حي، ويصبح الجمهور جزءًا من الحدث حيث يتفاعل المذيع معهم بالأسئلة والطلبات.

تأخذنا المسرحية في رحلة دائرية يجسد خلالها ثلاثة ممثلين مختلف جوانب حياتها والأسباب التي دفعتها لهذا الانهيار النفسي، وصولًا إلى الفلسفة التي قادتها لاتخاذ هذا القرار.

كما شهد اليوم الأول عرض "بيرسونا" في السابعة والنصف مساء بجاليري الهناجر، وبسبب الإقبال الكبير من الجمهور تم إضافة مقاعد للعدد الزائد من الحضور، بينما شاهد آخرون العرض وقوفًا.

عرض "بيرسونا" للمخرج سعيد سليمان، تدور أحداثه حول فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا مصابة بالتوحد، تبحث عن هويتها الحقيقية خلف قناع ترتديه يوميًا إرضاءً لأسرتها والمجتمع. أثناء نزعها لهذا القناع، يكتشف الجمهور معها ضرورة التحرر من الأقنعة الزائفة التي يفرضها المجتمع على الأفراد.

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تنظمه مؤسسة جارة القمر، وتتشكل إدارته من المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة المهرجان، والكاتبة والمخرجة عبير علي حزين، والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم المديرتين الفنيتين للمهرجان، ومصطفى محمد ومنى سليمان المديرين التنفيذيين، ويقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، إلى جانب وزارة الشباب والرياضة واليونك (اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان الـ UNFPA، ومؤسسة اتجاه، والمعهد الثقافي الإيطالي، وسفارة إسبانيا بالقاهرة، والهيئة العربية للمسرح، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة الاتصالات، والسفارة الهولندية بالقاهرة، ووكالة التعاون الإيطالي، وسفارة النرويج بالقاهرة، والبرنامج المشترك zzj، ومؤسسة زاد للفنون، ومعهد ثربانتس بالقاهرة، ومؤسسة مصر الخير، ودار ريشة للنشر والتوزيع، ومؤسسة اليابان بالقاهرة، وقطاع المسرح، والمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وصندوق التنمية الثقافية، ومؤسسة صناع الحياة، ووصلة للفنون، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكالتوجراف، ومسرح الريحاني "سوكسيه"، ومعهد جوته الألماني بالقاهرة