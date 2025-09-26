سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الأسبوع الذري العالمي في موسكو شهد حدثا تاريخيا يتمثل في نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى موقع محطة الضبعة.

وأضاف في تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوة تعكس الشراكة القوية بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية، وتجسد الاهتمام الرئاسي بدعم المشروع الاستراتيجي الذي يضع مصر على خريطة الدول المالكة لأحدث المفاعلات النووية.

وأوضح أن المنتدى ناقش ملفات حيوية تشمل مستقبل الطاقة النووية والتمويل والأمان النووي في المفاعلات الحديثة، إلى جانب التعاون المشترك بين القاهرة وموسكو.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز القدرات المصرية في مجال الطاقة.

وأكد عصمت أن المشاركة المصرية الفاعلة في فعاليات المنتدى تعكس رؤية الدولة في امتلاك تقنيات متقدمة لتوليد الكهرباء من مصادر نظيفة وآمنة.

ونوه بأن مشروع الضبعة يمثل إضافة نوعية للقدرات الكهربائية المصرية ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.