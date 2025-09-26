قناة كان العبرية: إسرائيل مستعدة لمنح حصانة لقادة حماس

أفاد تقرير لقناة "كان 11" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن إسرائيل مستعدة لمنح حصانة لقادة حركة حماس، الذين ما يزالون على قيد الحياة، في إطار الخطة التي يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة.

وقال مصدر إسرائيلي إن موضوع الحصانة "مطروح على الطاولة، لأنه يجب أن يكون هناك ما يرتبط بقيادة حماس"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وبحسب مصادر، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحركة مستعدة للمضي في الخطة التي يقودها ترامب، والتي تُناقَش حاليا فقط بين إسرائيل وزعماء دول عربية.

وأشارت مصادر مطلعة على المفاوضات إلى أن الحركة تتلقى رسائل متضاربة حول هذا الموضوع.

وفي وقت سابق الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سننهي مهمتنا قريبا بالقضاء على بقايا حماس في غزة"، مؤكدا أن غزة ستسلم سلاحها، و"سيتم إنشاء سلطة مدنية ملتزمة بالسلام مع إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "إذا وافقت حماس على مطالبنا يمكن أن تتوقف الحرب الآن".

وعلقت حركة حماس على حديث نتنياهو بأنه يسعى للسيطرة على قطاع غزة وإقامة حكومة عملية فيه، بالقول إن ذلك "أمر لن يتحقق ولن يسمح به شعبنا الفلسطيني".

من جهته، قال ترامب، الجمعة، إنه قريب من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن.