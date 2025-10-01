عمداء بلديات يؤكدون ضرورة الحفاظ على الاستقرار في العاصمة الليبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد عمداء مجالس بلدية ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل العاصمة الليبية طرابلس بالتعاون بين مختلف الأطراف.

وأشار العمداء خلال لقاء اليوم الأربعاء مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو إلى أهمية الإسراع في تنفيذ العملية السياسية بما يضمن استقرار البلاد، حسب بيان المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربع على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأمس الثلاثاء، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق تعزيز الاستقرار، حيث ناقش اللقاء ملف ضبط الأمن في العاصمة، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار.

كما ناقش المجتمعون سبل إخلاء المدينة من كل المظاهر العسكرية، وإلزام كل الأطراف بضرورة الانخراط، والتقيد بعمل اللجان المكلفة بالخصوص.