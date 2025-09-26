 غدا.. العراق يستأنف ضخ نفط كردستان إلى ميناء جيهان التركي - بوابة الشروق
الجمعة 26 سبتمبر 2025 11:02 م القاهرة
غدا.. العراق يستأنف ضخ نفط كردستان إلى ميناء جيهان التركي

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 10:18 م | آخر تحديث: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 10:18 م

أعلن وكيل وزارة النفط لشئون الاستخراج  في العراق باسم محمد خضير، اليوم الجمعة، أن بلاده ستبدأ غداً السبت تسلّم 190 ألف برميل يومياً من النفط الخام من حقول إقليم كردستان.

وأوضح أنه سيجري ضخ النفط عبر خط الأنابيب العراقي–التركي وصولاً إلى خزانات النفط في ميناء جيهان تمهيداً لتصديره إلى الأسواق العالمية، وذلك لأول مرة منذ مارس 2023.

وأكد خضير، في تصريح لتلفزيون "العراقية"، أن عمليات الضخ ستنطلق صباح السبت عبر منظومة الأنابيب العراقية التركية، حيث ستتولى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" مهمة التصدير للأسواق.

وأضاف أن ملف نفط الإقليم جرى حسمه نتيجة تعاون الحكومة الاتحادية مع وزارة الثروات الطبيعية في كردستان والشركات الأجنبية، بعد التوصل إلى اتفاقية ثلاثية أنهت الخلافات القائمة.

وأشار خضير إلى أن الطاقة التصديرية ستبدأ عند مستوى 190 ألف برميل يومياً، مع خطط لزيادتها تدريجياً وصولاً إلى 400 ألف برميل يومياً في المرحلة المقبلة.

 


