مدرب نيوكاسل: عودة جوردون تمنحنا دفعة قوية قبل مواجهة أرسنال

أكد المدرب إيدي هاو أن عودة الجناح الإنجليزي أنطوني جوردون من الإيقاف ستشكل دفعة كبيرة لنيوكاسل يونايتد قبل استضافة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع.

جوردون غاب عن آخر ثلاث مباريات في الدوري بعد طرده في الخسارة 3-2 أمام ليفربول الشهر الماضي، لكنه شارك منتصف الأسبوع في فوز الفريق 4-1 على برادفورد سيتي في كأس الرابطة.

نيوكاسل يعاني على صعيد الهجوم في غياب جوردون والمهاجم الجديد يوهان ويسا المصاب في الركبة، إذ سجل الفريق هدفًا واحدًا فقط في آخر ثلاث مباريات في الدوري.

وقال هاو في مؤتمر صحفي: «إنها دفعة كبيرة لنا أن يكون متاحًا بالكامل. كان رائعًا أمام برادفورد ونحتاجه وكل اللاعبين أن يقدموا أفضل ما لديهم الأحد».

المدرب أشار كذلك إلى أن مباريات فريقه أمام أرسنال على ملعب سانت جيمس بارك اتسمت بالندية في السنوات الأخيرة، حيث فاز نيوكاسل في آخر ثلاث مواجهات على أرضه بمختلف البطولات.

وأوضح هاو: «هذه المباريات دائمًا تنافسية وكلا الفريقين يريد الفوز. كلما كنا أكثر تنافسية كان أداؤنا أفضل».

وحول المهاجم الألماني الجديد نيك وولتمايد، أوضح هاو أنه يراه في مركز رأس الحربة وليس صانع ألعاب، مشيرًا إلى اختلاف أسلوبه عن المهاجمين السابقين للفريق.

كما تحدث عن تطورات إصابة الوافد الجديد جاكوب رامسي مؤكدًا أنه بدأ التدريبات على أرض الملعب في طريقه للتعافي.