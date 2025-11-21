صادرات تركيا إلى دول مجموعة العشرين تتجاوز 100 مليار دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زادت صادرات تركيا إلى دول "مجموعة العشرين" بنسبة 46.2% بين عامي 2020 و2024 لتتجاوز 100 مليار دولار العام الماضي.

وبحسب معطيات اطلعت عليها الأناضول تُمثل دول مجموعة العشرين حوالي 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75 بالمئة من التجارة العالمية.

وبلغت صادرات تركيا إلى دول مجموعة العشرين في فترة وباء كورونا 68 مليارا و789 مليون دولار عام 2020، و86 مليارا و780 مليون دولار عام 2021.

أما في عام 2022 فصدرت تركيا منتجات بقيمة 97 مليارا و322 مليون دولار لدول مجموعة العشرين، و97 مليارا و249 مليون دولار عام 2023.

والعام الماضي بلغت صادرات تركيا إلى دول المجموعة 100 مليار و570 مليون دولار.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت صادرات تركيا لدول مجموعة العشرين 75 مليارا و600 مليون دولار.

وكانت ألمانيا في قائمة الدول التي تصدر إليها تركيا بين دول مجموعة العشرين بين 2020 و2024.

ومن المقرر عقد قمة قادة مجموعة العشرين في نسختها العشرين، السبت والأحد، في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

وتعد مجموعة العشرين، منبرا لـ 20 عضوا يمثلون أكبر الاقتصادات في العالم، وتأسست عام 1999، عقب الأزمات الاقتصادية نهاية التسعينيات.

الأعضاء الـ 20 يمثلون نحو 60 بالمئة من سكان العالم، وما يقدر بـ85 بالمئة من إجمالي اقتصاده.

وتضم المجموعة الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.