الجمعة 26 سبتمبر 2025 11:16 م القاهرة
مجلس الأمن الدولي يرفض محاولة أخيرة لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي

نيويورك - (أ ب )
نشر في: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 11:08 م | آخر تحديث: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 11:08 م

رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة أخيرة لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.

وجاء قرار المجلس قبل انتهاء المهلة الممنوحة لإيران بيوم واحد، بعد أن أعلنت  الدول الغربية أن الاجتماعات التي عقدتها لمدة أسابيع مع المسئولين الإيرانيين أخفقت في أن تؤدي إلى تقدم "ملموس"، لإبرام اتفاق.

كما يأتي القرار قبل يوم من موعد سريان مفعول ما تسمى بآلية العودة التلقائية /سناب باك/ التي بموجبها ستُعاد العقوبات الدولية على إيران، كما هو مُحدد في اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.


