أبو الغيط: نقدر دعم سلوفينيا للقضية الفلسطينية

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (٨٠) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أعرب عن تقدير الجامعة العربية لجهود سلوفينيا ودورها الداعم حيال القضايا العربية، لاسيما القضية الفلسطينية، داخل مجلس الأمن، مثمناً في الوقت نفسه إطلاق بلادها لمبادرة الالتزامات المشتركة لدعم وكالة الأونروا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الطرفين أكدا رفض المخطط الإسرائيلي لإعادة إحتلال قطاع غزة وضم الضفة الغربية، وكذا الهجمات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين في الضفة الغربية.

كما حذّر الطرفان من التداعيات الاقليمية الخطيرة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية غير الشرعية على سيادة دول المنطقة، مضيفا أن اللقاء ركز كذلك على مناقشة المبادرات الدولية المقترحة لوقف الحرب، وضرورة توحيد الرؤى نحو مسار مشترك يفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى والبدء في جهود إعادة الإعمار.

وقال المتحدث إن أبو الغيط أكد خلال لقائه بالوزيرة السلوفينية على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور مع الجانب العربي بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك.