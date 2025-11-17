أحمد حسن: حجازي رفض الانضمام للمنتخب في كأس العرب

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، عن سبب غياب أحمد حجازي، مدافع نادي نيوم السعودي، عن صفوف المنتخب خلال بطولة كأس العرب المقبلة.
وقال حسن في المؤتمر الصحفي: "استفدنا كثيرًا من وديتي الجزائر، ونعد بالمنافسة رغم الصعوبات التي واجهتنا".
وأضاف: "طلبنا تأجيل بعض المباريات، لكن لم يحدث، ومع ذلك نمتلك مجموعة من اللاعبين الرجال مثل أكرم توفيق ومحمد النني وعمرو السولية، وهم قادة بمعنى الكلمة".
وتابع: "أحمد حجازي وعدد من اللاعبين الآخرين لم ينضموا للمنتخب بناءً على رغبتهم".
وتستضيف قطر بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.
وخاض منتخب مصر وديتين أمام الجزائر، انتهت الأولى بفوز الفراعنة 3-2، فيما انتهت الثانية بالتعادل السلبي دون أهداف.
ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، بالإضافة إلى الكويت أو موريتانيا.