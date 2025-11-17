عثر الدفاع المدني السوري، الاثنين، على رفات 10 أشخاص مجهولي الهوية في منطقة عسكرية بمدينة دوما في محافظة ريف دمشق جنوبي البلاد.

وأوضح الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية أن "الفرق المختصة في البحث عن المفقودين التابعة له وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، استجابت الاثنين، لبلاغ بوجود رفات بشرية داخل مجرى نهر جاف ضمن منطقة عسكرية في منطقة حوش الضواهر".

وأشار إلى أن "فريق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري أجرى مسحاً للموقع للتأكد من عدم وجود ألغام أو ذخائر غير منفجرة".

ولفت الدفاع المدني إلى أن "الفريق المختص جمع الرفات العظمية التي تعود لـ 10 أشخاص مجهولي الهوية، وفق المعطيات الأولية".

وبين أن "العمل في الموقع جرى وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات وانتشالها، تمهيداً لتسليمها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

كما دعا الأهالي إلى "عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها، وضرورة إبلاغ مراكز الدفاع المدني السوري أو الجهات المسؤولة عند العثور على رفات بشرية أو مقابر جماعية، وعدم العبث بها تحت أي ظرف".

وشدد الدفاع المدني على أن أي تدخل غير مختص يُلحق ضرراً بالغاً بمسرح الجريمة ويؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية، التي تُعد أساسية في الكشف عن مصير المفقودين وتحديد هوياتهم، وفي تعقب المتورطين بجرائم الاختفاء القسري.

وفي وقت سابق اليوم، قالت قناة الإخبارية السورية (حكومية) إنها رصدت موقع العثور على رفات 6 أشخاص داخل كتيبة الدفاع الجوي في بلدة أوتايا بريف دمشق.

ومن حين إلى آخر، تعلن السلطات العثور على مقابر جماعية في مناطق متفرقة من البلاد، ضمن تداعيات قمع النظام المخلوع لمعارضيه.

وفي مارس 2011 اندلعت احتجاجات شعبية مناهضة لنظام بشار (2000-2024) طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكنه بدأ في قمعها عسكريا.

وفي 8 ديسمبر 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).

وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكمه عيدا وطنيا.