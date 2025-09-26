هكذا تستعد إسرائيل لبث خطاب نتنياهو داخل غزة

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلاً عن مصدرين، بأن جيش الاحتلال يستعد لنصب مكبرات صوت في أنحاء متفرقة من قطاع غزة لبث خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة، المقرر مساء اليوم الجمعة.

ووفقًا لأحد المصادر، يهدف هذا الإجراء إلى ممارسة "حرب نفسية" على سكان القطاع. وقال ضابط كبير للصحيفة: "هذه فكرة جنونية، لا أحد يفهم الفائدة العسكرية منها".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، طلب مكتب نتنياهو من الجيش خلال الأيام الأخيرة وضع مكبرات صوت على شاحنات وفي نقاط مختلفة داخل غزة، لتمكين السكان من سماع الخطاب كاملاً.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن تنفيذ الخطة قد يشكل خطراً على الجنود الذين سيضطرون إلى مغادرة مواقعهم الدفاعية ومناطق تجمعهم لتركيب مكبرات الصوت.

ومن المقرر أن يبدأ خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابعة مساءً بتوقيت نيويورك. ورفض مكتب رئيس الوزراء والجيش الإسرائيلي التعليق على هذه التقارير.