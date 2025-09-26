استطلاع: 53% من الإسرائيليين يؤيدون خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

أظهر استطلاع للرأي، الجمعة، أن 53% من الإسرائيليين يؤيدون خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، فيما أعرب 63% عن قلقهم من اتساع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

جاء ذلك وفق استطلاع نشرت نتائجه صحيفة "معاريف"، وأجراه معهد "لازار" (خاص) على عينة عشوائية من 502 إسرائيليين بهامش خطأ 4.4 بالمئة.

ووفقا للنتائج، أيد 53% من الإسرائيليين خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة، فيما عارضها 17 بالمئة، وأفاد 30% بأنهم لا يعرفون.

ومساء الثلاثاء، قدم ترامب على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، خطة من 21 بندا لقادة دول عربية وإسلامية، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ عامين.

وبينما اعتقد 53% من الإسرائيليين أنه يجب وقف الحرب على غزة والتركيز على إعادة الأسرى، فإن 37% قالوا إن على تل أبيب مواصلة حربها حتى هزيمة "حماس"، فيما قال 10 بالمئة إنهم لا رأي محدد لهم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة بدعم أمريكي، خلفت 65 ألفا و502 قتلى و167 ألفا و376 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.​​​​​​​

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

كما أعرب 63% من الإسرائيليين عن قلقهم من اتساع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، بمقابل 32 بالمئة قالوا إنهم غير منزعجين، وذكر 5 بالمئة أنهم لا يعرفون.

وأشارت أغلبية مكونة من 59 بالمئة من الإسرائيليين إلى أنها قلقة من إمكانية استبعاد تل أبيب من الفعاليات الثقافية والرياضية الدولية، بمقابل 36 بالمئة لم يبدوا أي قلق، و5 بالمئة قالوا إن لا رأي محدد لديهم.

وخلال الأيام الماضية، اعترف 11 بلدا بدولة فلسطين، وهي: بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورج وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو، ليرتفع بذلك عدد المعترفين إلى 159 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.

وطبقا للنتائج، فإن معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحصل على 48 من مقاعد الكنيست في حال إجراء انتخابات اليوم، مقابل 62 للمعسكر المعارض، و10 للنواب العرب.

ويتألف الكنيست من 120 مقعدا، فيما يلزم تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل، بينما لا تلوح بالأفق انتخابات بسبب رفض نتنياهو انتخابات خلال الحرب.