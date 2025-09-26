قال القيادي في حركة حماس غازي حمد، إن الحركة مستعدة للتخلي عن إدارة قطاع غزة، مؤكدًا أنها ستبقى جزءًا من النسيج الوطني الفلسطيني.

وأوضح حمد، في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قائلاً: "حماس جزء من النسيج الفلسطيني، لا يمكنكم استبعاد حماس. ولكن كما قلت مرارًا بشأن حكم غزة، نحن مستعدون للخروج من حكم غزة. ليس لدينا مشكلة في هذا".

وحول الاقتراح الأمريكي الأخير، الذي يدعو الحركة لإطلاق سراح جميع الرهائن أحياءً وأمواتًا مقابل الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق نار فوري وبدء مفاوضات لإنهاء الحرب، قال حمد: "أصررنا على الالتزام بالصفقة الشاملة، بإعادة جميع الرهائن، أحياءً كانوا أم أمواتًا. وقلنا بصراحة إننا نستطيع إعادتهم خلال 24 ساعة، لكن إسرائيل رفضت".

كما كشف حمد عن نجاته من هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف قيادة الحركة في قطر، مضيفًا: "أعتقد أنها معجزة لأن الصواريخ كانت قريبة جدًا منا. كنا مستهدفين، وكل الصواريخ كانت موجهة إلى المكان، لكننا لم نكن هناك. الحمد لله"، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين "يحاولون استهداف المشاركين في المفاوضات لعرقلة أي مسار تفاوضي".