اتحاد جدة يقرر إقالة مدربه الفرنسي لوران بلان

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، إقالة مدربه الفرنسي، لوران بلان المدير الفني للفريق.

أشار النادي السعودي في بيان رسمي "يعلن نادي الاتحاد عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد لوران بلان وجهازه المساعد، وقدم هم مجلس إدارة النادي خالص الشكر والتقدير على ما بذلوه خلال الفترة الماضية، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة".

أضاف "كما قررت إدارة النادي تكليف حسن خليفة مديرا فنيا لقيادة الفريق الأول وبمساعدة المدرب إيفان كاراسكو المدير الفني لفريق تحت 21 عاما إلى حين إتمام التعاقد مع جهاز في جديد يواكب طموحات النادي ويحقق مستهدفات الفريق وتطلعات جماهيره الوفية".

وأقيل بلان من منصبه بعد الخسارة أمام النصر بهدفين دون رد، مساء الجمعة، في قمة الجولة الرابعة من الدوري السعودي ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثالث، بينما يعتلي النصر قمة الترتيب برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة.