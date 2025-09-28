أبدى الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة «أونا» للصحافة والإعلام، رأيهما في عودة الإعلامي باسم يوسف إلى الإعلام المصري بعد غياب 10 سنوات.

وقال حسين، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن عودة باسم يوسف للظهور عبر قناة مصرية «تطور مهم وقرار سليم».

وأشار إلى أن «يوسف خدم القضية الفلسطينية والصورة العربية في أهم مكان بالعالم، وهو الولايات المتحدة الأمريكية، بصورة أفضل مما فعلته العديد من الحكومات والمنصات الإعلامية، ما أثار غضب اللوبي اليهودي والصهيوني».

وأكد رئيس تحرير جريدة الشروق، أن قرار العودة خضع لدراسة وافية وتفكير في كل جوانب القضية، كما أنه يعبر عن التطور والتغير وارتفاع منسوب الحرية، قائلًا إن «نسبة الانفتاح والقبول والتقبل للآراء المختلفة أصبحت كبيرة خلال الفترة الأخيرة».

من جانبه، اعتبر الجلاد، أن العودة تأتي في إطار توجه الدولة لإفساح الطريق أمام أصوات مؤثرة، موضحًا أن «باسم يوسف لم يكن يدافع عن القضية بإخلاص في الخارج فقط، بل استطاع أن يكون مؤثرًا على الرأي العام العالمي؛ لأنه ذكي ومثقف للغاية ويطور مهاراته ويفهم لغة حوار وخطاب العالم الغربي».

ولفت النظر إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مستفيدة من عودة باسم إعلانيًا، كما أن عودته تبعث برسالة سياسية من الدولة المصرية لتأكيد استيعاب الأصوات المعارضة ضمن بداية مرحلة من الانفتاح السياسي.

وكشف رئيس تحرير مؤسسة «أونا» للصحافة والإعلام، عن خوض مناقشات داخل مؤسسات الدولة المصرية على أعلى مستوى، لعودة بعض الأصوات الأخرى التي انتقدت وعارضت - دون المساس بالأمن القومي المصري – إلى حضن الدولة.

وأضاف: «سُئلت شخصيًا عن شخصية ما في الخارج، لا تنتمي للإخوان والجماعة الإرهابية؛ لكنها تحمل وجهة نظر معارضة، المؤسسات تعلم أن علاقتي بهذا الرجل تاريخيًا جيدًا، وسُألت عن وجهة نظري».

واختلفت وجهات النظر حول الموضوعات التي سيتحدث عنها باسم يوسف خلال ظهوره على شاشة «ON»، فمن جانبه، يرى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن «الإعلامي يستطيع أن يتحدث كما كان يتحدث منذ 10 سنوات، كمواطن مخلص ووطني».

وواصل: «باسم يستطيع أن يدلي برأيه في الشأن المصري الداخلي باعتبار أمرين؛ الثقة في أنه شخص وطني ولذلك كان الظهور على شاشة ON، والأمر الآخر أن ظهوره يتسق مع توجهات الدولة المصرية وتوجيه الرئيس بفتح المجال أمام الرأي والرأي الآخر».

أما الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رجح أن يتحدث «يوسف» عن وجوده وقصته في الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا أن البعض يعتقد خاطئاً ان الظروف الان ثابتة وانها استمرار لأوضاع الفترة ما بين 2011 إلى 2013 كما هي.

وأكمل: «الدنيا اختلفت كثيرًا، وكذلك المشهد والصورة والآليات تغيرت، من المهم وجود أصوات مختلفة ونتقبلها في إطار المشهد الحالي، لكن حتى رؤية باسم للوضع الحالي في مصر ليست كما كانت في 2013».

وبعد أكثر من 10 سنوات على توقف الإعلامي باسم يوسف عن تقديم برامج تلفزيونية في مصر، أعلنت شبكة ON رسميا عن التعاقد معه كضيف في سلسلة حلقات خاصة، ابتداءً من 7 أكتوبر المقبل، يستضيفه خلالها الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة».

وأكدت شبكة قنوات ON في بيان رسمي أن هذه الخطوة تؤكد التزامها بتقديم محتوى نوعى يجمع بين الجرأة والمصداقية، يمنح المشاهد فرصة لمتابعة رحلة واحد من أبرز الأصوات الإعلامية العربية وأكثرها تأثيرًا في العالم.