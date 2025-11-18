فون دير لاين تخاطب أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأموال الروسية لأوكرانيا

كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التخفيف من المخاطر المرتبطة بمصادرة الأموال الروسية المجمدة، في ظل المخاوف البلجيكية على وجه الخصوص.

كما أوضحت كيفية سد فجوة في الميزانية الأوكرانية تزيد عن مئة مليار يورو، إذا لم يتفق التكتل على استخدام أموال البنك المركزي الروسي.

وأشارت إلى أنه يمكن القيام بهذا من خلال مساهمات من الميزانيات الوطنية للاتحاد الأوروبي، أو القروض المشتركة أو مزيج من الاثنين، وفقا للرسالة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ). وتوضح الرسالة أن هذه الحلول ستكون أكثر تكلفة بكثير.

وكانت بلجيكا قد دعت إلى تفصيل خيارات التمويل قبل إجراء مزيد من المحادثات، حيث أن معظم الأموال الروسية تديرها شركة "يوروكلير"، ومقرها بلجيكا. وتخشى الحكومة البلجيكية من العواقب على الشركات الأوروبية التي لا تزال نشطة في روسيا.

وفي رسالتها، أوضحت فون دير لاين أيضا بشكل مفصل كيف يمكن استخدام الأموال الروسية التي تحتفظ بها البنوك التجارية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وقدرت المبلغ بنحو 25 مليار يورو (29 مليار دولار).

كانت المفوضية قد ذكرت في وقت سابق أن قيمة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي بموجب العقوبات المفروضة على موسكو تقدر بحوالي 210 مليارات يورو ومعظمها لدى مؤسسة يوروكلير المالية، ومقرها بروكسل.

من جهتها حذرت روسيا الدول الأوروبية من مغبة الاستيلاء على أصولها.