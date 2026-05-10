قطر تدين تعرض سفينة بضائع لاستهداف بطائرة مسيرة في مياهها الإقليمية: انتهاك لحرية الملاحة

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لتعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرق ميناء مسيعيد، قادمة من أبو ظبي، صباح اليوم، لاستهداف بطائرة مسيّرة، مما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة، دون وقوع أي إصابات.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن هذا الاعتداء يعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا من شأنه تهديد أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن استهداف السفن التجارية والمدنية، أياً كانت الجهة المسئولة عنه، يُمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضحت أن دولة قطر تتابع تطورات الحادث عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية.

وجددت موقف دولة قطر الثابت بأن «أمن الملاحة البحرية وحرية المرور في الممرات الدولية ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، ولا يجوز المساس بهما تحت أي ظرف».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرق ميناء مسيعيد، قادمة من أبو ظبي، صباح اليوم الأحد، لاستهداف بطائرة مسيّرة، مما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة، دون وقوع أي إصابات.

وقالت في بيان، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن السفينة تابعت رحلتها باتجاه ميناء مسيعيد بعد السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، إنها تلقت بلاغًا بإصابة ناقلة بضائع سائبة، على بعد 23 ميلًا شمال شرقي الدوحة، بمقذوف مجهول ما تسبب في حريق محدود.

وأعلنت الهيئة السيطرة على الحريق دون إصابات، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أثر بيئي في المنطقة.

وتجري السلطات ⁠تحقيقًا ‌لمعرفة مصدر المقذوف. وتلقت السفن في المنطقة إرشادات ‌بتوخي الحذر وإبلاغ الهيئة عن أي أنشطة مشبوهة.

وأصبح استهداف السفن وناقلات البضائع عملية متكررة في البحر الأحمر ثم في الخليج العربي منذ بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.