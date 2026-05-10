الأمين العام المساعد للجامعة العربية يمثل أبوالغيط في مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس جيبوتي

بتكليف من أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، شارك السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، ممثلًا له، في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس إسماعيل عمر جيله بعد انتخابه رئيسًا لجيبوتي لولاية رئاسية جديدة، وذلك في إطار حرص الجامعة على مواكبة الاستحقاقات الدستورية في الدول العربية وتعزيز حضورها في المحافل الرسمية ذات الصلة.

وقد أُقيمت مراسم أداء اليمين الدستورية في العاصمة جيبوتي صباح يوم السبت في أجواء احتفالية رسمية اتسمت بالتنظيم الرفيع والطابع الوطني وبمشاركة رفيعة المستوى ضمت عددًا من رؤساء الدول والحكومات، ووزراء الخارجية، وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وخلال هذه المناسبة، استقبل السفير محند صالح لعجوزي من قبل الرئيس اسماعيل عمر جيله، حيث نقل السفير لعجوزي إلى الرئيس خالص تحيات أحمد ابو الغيط مقرونة بخالص التهاني بمناسبة تجديد الثقة في قيادة جيبوتي، مشيدًا بما يحظى به من تقدير، ومتمنيًا له دوام التوفيق في مواصلة أداء مهامه ومسؤولياته الوطنية الرفيعة.

كما أكد لعجوزي على عمق العلاقات التي تربط جامعة الدول العربية بجيبوتي، وكذا على إلتزام الجامعة بمواصلة تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في خدمة القضايا العربية والإفريقية، ويدعم جهود تحقيق الإستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.