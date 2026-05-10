إبراهيم عادل يشارك في تعادل نورشيلاند مع ميتييلاند بالقمة الدنماركية

شارك النجم الدولي المصري إبراهيم عادل، لاعب فريق نورشيلاند الدنماركي، في تعادل فريقه سلبيا مع ميتييلاند بالقمة الدنماركية مساء اليوم الأحد.

واستقبل نورشيلاند منافسه ميتيلاند في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري الدنماركي.

وواصل الدولي المصري الظهور في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما جلس على مقاعد البدلاء أمام فيبورج.

واستبدل إبراهيم عادل في الدقيقة 70، حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

ورفع نورشيلاند إلى 47 نقطة في المركز الثالث، ويحاول الحفاظ على مركزه في المباراة المتبقية حتى يتأهل لتصفيات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بينما يواصل ميتيلاند صراعه على اللقب أمام فريق أوروس الذي يملك 61 نقطة من 30 مباراة مقابل 60 لميتيلاند من 31 مباراة.